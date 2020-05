Sono 97 i pazienti ricoverati all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Tra questi, 46 sono positivi al coronavirus, 12, più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Dei 97 pazienti riconducibili al Covid-19, 51 sono invece sottoposti ad indagini per la ricerca del virus e attendono i risultati dei test. Questi i dati riportati sul bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, mercoledì 20 maggio. Dall'Inmi fanno sapere che stamattina sono state dimesse 445 persone asintomatiche o con sintomi lievi, alcune sono tornate a casa, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altre sono state trasferite in altri centri Covid del territorio.

Coronavirus Lazio: su 20mila test, positivo il 2,17%

"Su 20mila test è risultato positivo solo il 2,17%" a fornire i dati l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, durante la conferenza stampa di stamattina che si è svolta all'Istituto Spallanzani, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Nel Lazio abbiamo eseguito 19.414 test sierologici. Di questi, la presenza di anticorpi IgG è stata rilevata in 422 persone, il 2,17%, alle quali è stato effettuato il tampone. I risultati del secondo esame hanno portato alla luce solo 9 positivi – spiega D'Amato – era l'incidenza che ci aspettavamo. Ora l'obiettivo è la raggiungere la soglia dei 300mila test sierologici, sulle forze dell'ordine e il personale sanitario pubblico e privato". Ha raccomandato prudenza Zingaretti, lanciando un appello: "Non uscite di casa senza mascherine e fate attenzione nei rapporti con famigliari e amici. La mascherina va tenuta, so che fa caldo ed è fastidioso ma è necessario, fino a quando non avremo un vaccino".