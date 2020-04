in foto: (La Presse)

All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 140 pazienti covid-19, nove in meno di ieri. Rimane stabile a 20 il numero di persone in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio. I dati aggiornati sono riportati nel bollettino medico di sabato 18 aprile diffuso dall'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Sono 306 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi che sono stati dimessi fino a questa mattina. Si tratta di persone che sono tornate nelle loro abitazioni in isolamento domiciliare dove resteranno senza poter uscire, fino a completa guarigione, o trasferite in altre strutture Covid del territorio. In giornata, spiega la direzione dell'ospedale, sono previste ulteriori dimissioni.

Contagi e ricoveri in calo, lo Spallanzani riceverà pazienti da altri presìdi

Il numero di contagi in calo nel Lazio e la dimissione di molti pazienti, permette ora allo Spallanzani di tornare ad avere il ruolo di primo punto di riferimento regionale per l'epidemia. Questo significa che riceverà malati anche da altri centri. "Considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri – si legge nel bollettino medico -, nell'ambito di una valutazione regionale di revisione del ruolo degli ospedali covid, l'Istituto Spallanzani, già dalla giornata di ieri, sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altri presìdi.

Programmata attività delle USCA sul territorio

Nella giornata di oggi è stata anche programmata l'attività delle USCA, le squadre di medici che intervengono sul territorio per i casi di sospetto coronavirus. Sono 800 i professionisti, medici e infermieri, che hanno aderito al bando della Regione Lazio per le attività di sorveglianza a domicilio sui pazienti, nelle case di riposo e nelle altre strutture per anziani. Nel Lazio sono 5.524 i casi confermati al 17 aprile, in aumento di circa 150 al giorno. I decessi ufficiali sono 332.