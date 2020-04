Sono 149 i pazienti positivi ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, sei in meno di ieri. Tra questi, 20 si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati riportati nel bollettino medico di giovedì 16 aprile diffuso dall'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Sono 289 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi che sono stati dimessi stamattina, tornati nelle loro abitazioni in regime di isolamento domiciliare dove resteranno senza poter uscire, fino a completa guarigione, o trasferite in altre strutture Covid del territorio. In giornata, si apprende dal centro in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, sono previste ulteriori dimissioni. Oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha visitato la zona ad alto bio-contenimento dello Spallanzani. "L'allestimento è quasi completato e presto ci sarà l'apertura di 20 posti letto in più di terapia intensiva".

I casi di coronavirus nel Lazio

La Regione ha comunicato alcuni dati sui casi di coronavirus, che offrono una panoramica della situazione sulla malattia nel Lazio. Per quanto riguarda il luogo in cui si trovano, dei pazienti che ad oggi hanno contratto la malattia, il 26% si è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%. Sull'età delle persone risultate positive, la media si attesta sui 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: metà donne e metà uomini. I casi positivi sono così territorialmente distribuiti: il 34,7% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,9% a Frosinone, il 5,4% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,7% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione.