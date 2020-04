in foto: Il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia

Pubblicato il bollettino di oggi, domenica 12 aprile 2020, dell'istituto Spallanzani di Roma. I pazienti Covid-19 positivi ricoverati presso l'istituto sono in totale 160. Di questi, in 23 sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 263. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici", si legge sul bollettino diffuso, come al solito, a mezzogiorno. Nei giorni scorsi il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, aveva annunciato l'inversione di tendenza nel rapporto tra pazienti in arrivo e pazienti dimessi, che ormai da giorni sono più numerosi. Aveva anche annunciato che, proprio in virtù di questi dati incoraggianti, lo Spallanzani avrebbe accolto pazienti anche da altri ospedali diventando sempre di più punto di riferimento regionale per l'assistenza dei malati da Covid-19.

Gli auguri di Pasqua dello Spallanzani: "Vicinanza ai parenti di pazienti che non ce l'hanno fatta"

"In questa giornata particolare desideriamo dedicare, a nome di tutta la Comunità Clinica e Scientifica dello Spallanzani, un pensiero affettuoso di vicinanza e solidarietà a Tutti coloro che hanno in questo momento, in Italia, propri congiunti ricoverati e soprattutto ai parenti di pazienti che non ce l'hanno fatta. Vi abbracciamo uno ad uno, virtualmente, mentre continuiamo il nostro lavoro al servizio della persona", si legge ancora sul bollettino odierno.