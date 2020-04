Sono 165 le persone positive al coronavirus riscontrate oggi dall'ospedale Lazzaro Spallanzani. 23 sono ricoverate nella terapia intensiva dell'ospedale perché necessitano di supporto respiratorio. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomaci – si legge nel bollettino – I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 252. Per quanto attiene al focus diagnostico – epidemiologico per la comunità di Nerola, dai dati rilevati dall'approfondimento diagnostico ed epidemiologico effettuato, si evidenzia la negatività al test rapido di tutti i soggetti testati. Il test molecolare ha confermato tutte le negatività a eccetto di un caso risultato positivo".

Il punto sul coronavirus a un mese dal lockdown

In una conferenza stampa allo Spallanzani, Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato hanno fatto il punto sulla situazione nel Lazio a 30 giorni dal lockdown. Il trend è costante e la situazione in miglioramento. Ma non bisogna abbassare la guardia, perché la pandemia è tutt'altro che conclusa. "Eravamo molto preoccupati – ha spiegato Zingaretti – il Lazio ospita la capitale del paese e i centri nevralgici del potere repubblicano. Il virus nel mondo è entrato in modo devastante nelle metropoli. Grazie al comportamento dei cittadini, questo a Roma non è avvenuto. Non è finita, siamo in cammino ma dentro la crisi sanitaria. Chiedo ai cittadini di non confondere le belle giornate di sole con la fine del periodo di crisi".