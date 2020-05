Sono 123 le persone ricoverate all'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Lo ha comunicato oggi l'ospedale nel consueto bollettino giornaliero in cui si informa sull'andamento dell'epidemia globale che ha colpito in modo molto forte anche l'Italia. Nel Lazio il trend di contagi è in discesa, ma questo non vuol dire che si può abbassare la guardia. Dei 173 ricoverati, 79 sono positivi al Covid-19, mentre su 44 sono in corso degli accertamenti. Dieci sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. Il bollettino dello Spallanzani ha fatto poi un focus speciale sui pazienti più anziani, con età superiore ai 65 anni: nell'ospedale è ricoverata una signora di cent'anni. I pazienti over 65 guariti dal coronavirus sono a oggi 176.

A oggi le persone positive al coronavirus nel Lazio sono a oggi 4345. "Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate – ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Dove si sono registrate situazioni di criticità sono stati svolti audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni. Saremo molto severi, fino in alcuni casi alla revoca dell'accreditamento. Chi ha tradito gli anziani non può stare più nel sistema sanitario regionale. Il Lazio punta sui test sierologici, da lunedì al via 300 mila per capire la circolazione del virus. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano 4 casi nelle ultime 24h. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.235 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 175 mila".