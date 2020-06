"Sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano". Così racconta su Twitter Bobo Craxi. Il politico, figlio del leader socialista Bettino Craxi, già parlamentare ed ex sottosegretario del governo Prodi. Poco dopo con un secondo cinguettio rende noto il suo stato di salute, "Saluti dal Santo Spirito, l'umore è buono, i medici bravissimi, in generale può accadere di peggio. Ciò che si è rotto si ricostruirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda". Poco dopo replica ai tanti messaggi che chiedono chiarimento sul suo stato di salute con un nuovo tweet con un pizzico di ironia: "Non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell’ordine mi sembrava un must..."