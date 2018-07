in foto: In foto: il boa a Parco Scott

Un boa constrictor è stato catturato nell'area verde di Parco Scott, a Roma. La caccia al rettile era iniziata un mese fa quando i guardiaparco dell'Appia Antica hanno ricevuto un video che lo immortala strisciare libero. Secondo le informazioni apprese, si tratta di un esemplare pericoloso lungo più di due metri. Repubblica.it scrive che il serpente è stato visto lunedì sera lungo il vialetto di terra battuta che separa i giochi dei bambini del parco nel quartiere Ardeatino, dal greto dell'Almone ed è stato catturato. Poi, è stato trasferito al Centro recupero fauna selvatica del parco dell'Appia antica. Nelle scorse settimane sono state diverse le segnalazioni di cittadini che hanno detto di aver visto l'animale e le ricerche hanno coinvolto anche gli uomini del Cites dei carabinieri.

Avvistamento serpenti: le segnalazioni

Ad accorgersi della strana presenza è stata la madre di una bambina di due anni, poco dopo è intervenuto un altro cittadino che portava a spasso i suoi due schnauzer nani e ha impedito al boa di scappare in attesa che arrivassero i guardiaparco. Gli esperti per la tutela degli animali l'hanno fatto strisciare dentro un secchio bianco, davanti agli occhi dei presenti che hanno filmato la scena con il telefonino. Grande sollievo per tutti. Probabilmente il boa è stato abbandonato da un privato, una volta cresciuto troppo. "Si è nutrito di topi e piccoli rettili", spiegano i guardiaparco dell'Appia Antica. È un animale timido, ma è dotato di un morso potente e poteva diventare pericoloso se qualcuno per sbaglio lo avesse calpestato o per i cani di piccola taglia.