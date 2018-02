Torna la Domenica Ecologica a Roma. Per domenica 25 febbraio è stato disposto il blocco totale del traffico per contenere le emissioni di agenti inquinanti. Il divieto totale della circolazione sarà in vigore all'interno della Fascia Verde tra le 7 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 19. Il termine sarà alle 19 e non alle 20 e 30, come al solito, considerando la concomitanza con la partita di calcio Roma-Milan in programma allo stadio Olimpico.

Domenica Ecologica, blocco del traffico anche per i veicoli Euro 6.

La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Sono esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro ‘6’; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro ‘2’ e successivi; i motocicli a 4 tempi Euro ‘3’ e successivi. L'assessorato alla Mobilità e i relativi uffici dipartimentali, si legge nel comunicato del Campidoglio, provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione.

Benvenuti (Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale)

"In questi giorni sta piovendo e per domenica il meteo segnala ancora pioggia. Gli unici che non si sono accorti di questo sono la Sindaca Raggi e l'Assessora all'Ambiente di Roma Capitale che ad oggi confermano la quarta domenica senza automobili. Peraltro un provvedimento demagogico e lontano da soluzioni ecologiche che produce solamente un danno ai cittadini, al commercio, al turismo ed all'economia della Capitale", è il parere di Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale. "Lanciamo un appello all'Amministrazione di Roma Capitale affinchè si sospenda il blocco delle auto questa domenica invitando ad assumere invece provvedimenti concreti per abbattere l'inquinamento, per migliorare la qualità della vita e della salute nella Capitale".