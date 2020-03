in foto: Foto di repertorio

Domenica primo marzo è in programma la Domenica Ecologica a Roma. È quindi vietata la circolazione per tutti i veicoli a motore dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. La quarta domenica ecologica era in programma per il 29 marzo, ma in quella data sono in programma il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari e la maratona di Roma (che per il momento è stata confermata).

Domenica ecologica 1 marzo 2020, ecco chi potrà circolare nella Fascia Verde

Si ricorda che domenica primo marzo si terranno le elezioni suppletive nel primo collegio uninominale della Camera dei Deputati. Coinvolti tutti i cittadini del Municipio Roma I e alcuni residenti dei Municipi Roma II, XIII, XIV e XV. Per questo motivo potranno circolare tutte le automobili dei cittadini diretti ai seggi elettorali. Dovranno mostrare la tessera elettorale agli eventuali posti di controllo. Potranno circolare anche i mezzi di Roma Capitale e le automobili condotte da personale dipendente e da soggetti incaricati dei servizi elettorali (compresi i componenti dei seggi elettorali, scrutatori, segretario e presidente di seggio).

Questi tutti gli altri veicoli che potranno circolare all'interno della Fascia Verde nella giornata di domenica 1 marzo.