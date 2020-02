Blocco del traffico Roma 9 febbraio: stop a tutte le auto per la Domenica Ecologica

In programma per oggi, 9 febbraio 2020, la Domenica Ecologica, giornata di blocco totale della circolazione all’interno della ZTL Fascia Verde. Lo stop delle automobili e di tutti i veicoli in generale è previsto dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. All’interno tutti i veicoli che invece potranno circolare.