in foto: Foto di repertorio

Domenica 9 febbraio 2020 è prevista la seconda Domenica ecologica di Roma del 2020. Le prossime date saranno il 23 febbraio e il 29 marzo. Prevista lo stop alla circolazione per tutti i veicoli a motore all'interno della Fascia Verde. Nella memoria di giunta si spiega come le giornate scelte sono state individuate tenuto conto dei periodi potenzialmente critici per le condizioni micrometeorologiche di stabiltà atmosferica e calendarizzate in modo da evitare concomitanze con particolari eventi di interesse collettivo (festività religiose, importanti eventi sportivi, ecc.)

Domenica 9 febbraio, orari e info sulla Domenica Ecologica

La limitazione del traffico è prevista dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Questi, invece, i veicoli che non possono circolare:

veicoli a trazione elettrica e ibridi;

veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) “EURO 6”;

ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi;

motocicli a 4 tempi “EURO 3” e successivi;

veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;

veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;