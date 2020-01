Stop ai veicoli inquinanti per il 3 gennaio 2020 a Roma, all'interno della Fascia Verde. Lo ha stabilito il Campidoglio, promulgando il divieto per "ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-Euro 1' ed ‘Euro 1' a due, tre e quattro ruote dotati di motore a 2 e 4 tempi e per autoveicoli a benzina ‘Euro 2′". Lo stop ai veicoli inquinanti sarà valido dalle 7.30 del mattino fino alle otto di sera: chiunque sarà sorpreso a circolare all'interno della fascia verde con veicoli non autorizzati, sarà multato dalla Polizia Locale di Roma Capitale chiamata a presidiare il territorio. Sono escluse dal provvedimento alcune categorie di veicoli, come quelle che hanno il contrassegno degli invalidi, le vetture delle forze di polizia e sicurezza, di emergenza e soccorso, ecc… Oltre a queste limitazioni, resteranno validi i divieti previsti dalla D.C.S. n. 4/2015.

Blocco delle auto a Roma e climatizzatori non al di sopra dei 18 gradi

Non saranno solo i veicoli inquinanti a non poter entrare nella Fascia Verde. Il Campidoglio, infatti, ha emanato diverse restrizioni previste per gli impianti termici collocati all'interno del territorio del Comune di Roma e destinati alla climatizzazione degli ambienti. La disposizione data è che non possono superare i 18 gradi per gli edifici classificati nelle categorie E1, E2, E4, E5 ed E6 e i 17 gradi negli edifici classificati nella categoria E8. Il Campidoglio ha invitato a intensificare i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme sul divieto di combustione all'aperto, e di verificare che le emissioni polverulenti prodotte da attività di cantiere rientrino nei ranghi della normativa vigente.