Un lavoro di scavo sui sottoservizi di Roma ha causato un disagio di non poco conto per coloro che oggi volevano usufruire dei servizi bancari di Bnl: bloccati per ore i bancomat della Banca Nazionale del Lavoro a Roma, a causa della rottura di un cavo della rete bancaria.

Bnl Paripas ha allertato i clienti avvertendo della possibile lentezza di alcune operazioni, fatto sta che sui social network in molti si sono lamentati dell'impossibilità di effettuare operazioni; il picco dei disagi ovviamente nelle ore del pranzo, tra mezzogiorno e le ore 14. La banca ha fatto sapere che i problemi sono stati risolti.