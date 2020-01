I carabinieri della compagnia di Frascati hanno arrestato sette persone nel quartiere di Tor Bella Monaca perché sorprese a vendere droga in via dell'Archeologia, una delle piazze di spaccio più grosse di Roma. Tra i fermati c'è anche un ragazzo di soli quindici anni: è stato sorpreso dai militari con in tasca 19 dosi di cocaina e 400 euro, provento dell'attività di spaccio. Arrestato anche un ragazzo di 31 anni che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari ma che invece era in via dell'Archeologia: i carabinieri lo hanno riconosciuto mentre dava della cocaina a due giovani. Vistosi braccato, ha tentato di fuggire per non essere arrestato, e nel cercare una scappatoia ha spintonato un militare. È stato però fermato e arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. In tasca aveva 11 dosi di cocaina e 430 euro.

Tor Bella Monaca, scoperta base con droga e giubbotto antiproiettile

In via San Biagio Platani è stato individuato poi un sottotetto utilizzato dai pusher come base di stoccaggio e approvvigionamento: all'interno sono state rinvenute diverse dosi di droga, circa 1.700 euro in contanti e un giubbotto antiproiettile. In tutto si trattava di 150 grammi di eroina, sei panetti di hashish dal peso di 600 grammi, e 16 dosi di cocaina. Sia i soldi, sia il giubbotto, sia la droga sono state sequestrati. Non si sa da chi fosse usato il covo, attualmente sono in corso indagini per risalire agli utilizzatori: la base era ben nascosta, e vi si poteva accedere solo tramite un passaggio nel muro. All'interno, tra rovine e calcinacci, erano custoditi i soldi e la droga pronti per la vendita. Le sette persone arrestate sono state portate in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre il 15enne è stato accompagnato presso il centro di accoglienza minori di via Virginia.