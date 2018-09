in foto: Borse sequestrate dai carabinieri

Continua l’attività dei carabinieri per contrastare l’abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nelle zone di maggiore attrazione turistica della Capitale. I militari della Compagnia Roma Centro, hanno passato al setaccio le aree comprese tra Colosseo, Fori Imperiali e Fontana di Trevi. Otto persone sono state identificate e denunciate mentre 18 venditori ambulanti abusivi sono stati multati. In particolare, un cittadino del Bangladesh di 23 anni, domiciliato a Roma, è stato trovato in possesso di 45 biglietti di bus turistici e di un Pos, abilitato al pagamento con carte di credito, senza nessuna autorizzazione e ha ricevuto una multa di 5164 euro.

Multati 12 ambulanti abusivi alla fermata Colosseo

Dodici venditori ambulanti abusivi sono stati sorpresi a vendere merce di ogni tipo, tra cui più di 200 bottiglie d’acqua, 70 aste per selfie, 80 cappelli di paglia, 250 braccialetti, 59 ombrelli, 47 teli poncho, 52 palline di gomma e 66 manufatti in legno, tutta merce che è stata sequestrata. Hanno ricevuto una multa complessiva di 57mila euro. Per 4 di loro, sorpresi dai militari a limitare il libero accesso all’esterno della metro Colosseo, è scattata anche la sanzione per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, per la successiva richiesta di emanazione del Daspo Urbano. I 4 sono stati segnalati al sindaco di Roma per l’erogazione della sanzione pecuniaria prevista, che va dai 100 ai 300 euro.

Denunciato venditore di borse contraffatte a Fontana di Trevi

La stessa attività è stata svolta nell’area della Fontana di Trevi e via del Lavatore, dove i militari hanno denunciato a piede libero un cittadino del Mali di 42 anni, senza fissa dimora, sorpreso a vendere 19 borse da donna, recanti marchi contraffatti delle principali case di moda. Anche in questo caso sono stati fermati 6 venditori ambulanti abusivi, 5 cittadini del Bangladesh e uno Senegalese, mentre stavano cercando di vendere oggetti di ogni tipo, bracciali in tessuto, aste per selfie, power bank, manufatti in legno, adattatori prese corrente e rose. L’ammontare delle sanzioni è stato di oltre 30 mila euro.