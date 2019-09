Blitz all'alba a Primavalle, a finire in manette trentatré persone destinatarie di misure cautelari per reati di droga. Gli arresti sono scattati oggi, martedì 24 settembre, quando era ancora buio e il quartiere era addormentato. Un vasto dispiegamento di militari: alcuni residenti hanno raccontato di essersi svegliati con la luce degli elicotteri che ha illuminato la stanza, mentre i carabinieri erano impegnati a setacciare cantine, aree verdi e cabine dell'elettricità. I carabinieri della Compagnia Trastevere e della provincia di Latina con l'operazione di stamattina hanno reso effettiva la disposizione emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di due adolescenti.

Le indagini

Le indagini guidate dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno consentito di accertare l’esistenza di un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un gruppo composto da persone residenti nei palazzi popolari di Primavalle. Secondo le informazioni apprese, i carabinieri hanno reso effettivi ventidue arresti in flagranza di reato. Nell'area urbana di Torrevecchia, i cittadini hanno segnalato l'arrivo delle forze dell'ordine che si sono messe al lavoro da prima delle 5.30 per cercare armi e droga.

Elicotteri a Primavalle

Primavalle si è svegliata presto stamattina. I residenti hanno aperto gli occhi molto prima delle 6, con il rumore degli elicotteri che sorvolavano il quartiere. Al di sotto degli edifici, le pattuglie dei militari in azione. I carabinieri hanno disposto posti di blocco in strada e fatto irruzione all'interno delle abitazioni delle persone che stavano cercando. I cittadini hanno segnalato l'accaduto su Facebook, cercando informazioni per capire cosa stesse succedendo.