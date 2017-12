Quattordici spacciatori arrestati, centinaia di dosi di droga sequestrate – soprattutto cocaina, eroina, crack, hashish e marijuana – e oltre duemila euro in contanti: è questo il bilancio dell'operazione straordinaria "Natale sicuro" effettuata dai carabinieri del comando provinciale di Roma nelle zone della movida capitolina maggiormente frequentate, appunto, durante il Natale.

I militari dell'Arma sono entrati in azione nella zona della Stazione Termini, di piazza Bologna, di Trastevere e di Monteverde, ma anche in quartieri più periferici come Centocelle, Torrevecchia e Casetta Mattei. In totale, come detto, i carabinieri hanno arrestato 14 pusher sorpresi a cedere sostanze stupefacenti a cittadini e turisti: si tratta di cinque cittadini italiani, tutti romani, e di nove cittadini stranieri (tre egiziani, due marocchini, due algerini, uno del Mali e uno del Gambia, di età compresa tra i 17 e i 65 anni.

Due degli arrestati sono stati condannati agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono stati portati in caserma, dove sono in attesa del rito direttissimo; il minore, invece, è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di via Agnelli. Per tutti l'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Inoltre, parecchi degli acquirenti sono stati segnalati come assuntori all'Ufficio Territoriale del Governo.