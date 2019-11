Black Friday a Roma oggi, venerdì 29 novembre. La Capitale è pronta per la tanto attesa settimana di sconti e promozioni speciali, che proseguiranno con il Cyber Monday, in calendario per il 2 dicembre. Saranno 800mila i romani a caccia d'affari e spenderanno 94 milioni di euro, 117 a testa, con un aumento previsto del 7 per cento rispetto allo scorso anno. Sono i dati stimati dal Codacons: "Una spesa in crescita sia perché aumenta a Roma il numero di catene commerciali e negozi che aderiscono all’iniziativa, sia perché molti cittadini approfitteranno degli sconti per anticipare i regali di Natale, con un acquisto due destinato ad essere scartato durante le feste".

Dove fare shopping per il Black Friday a Roma

Dal centro storico alla periferia, dai negozi su strada ai centri commerciali, le vetrine luminose aspettano il cliente con prezzi convenienti. Roma offre una vasta scelta di punti vendita in tutti i quadranti della città. Gettonatissime via Cola di Rienzo a Prati, via del Corso, via Condotti, dove passeggiare tra i negozi ammirando la bellezza di Piazza di Spagna e Trinità dei Monti. Che si tratti di articoli recandosi materialmente in negozio o acquistati sul web, gli acquisti spazieranno dalla tecnologia ai capi d'abbigliamento.

Il decalogo del Codacons per evitare le truffe: