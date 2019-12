in foto: Natale al Bioparco di Roma – Fondazione Bioparco di Roma

Un Santo Stefano particolare al Bioparco di Roma, dove la giornata di domani, 26 dicembre, sarà dedicata alla scoperta delle specie animali che vivono in habitat molto freddi, nei quali la temperatura spesso scende al di sotto dello zero. ‘Animali sotto zero' è il titolo dell'iniziativa e dell'itinerario speciale che permette di visitare le civette delle nevi, i leopardi iraniani, foche grigie, tigri, orsi bruni, cammelli della Battriana, e di scoprire i vantaggi dell’ibernazione, di avere orecchie piccole, zampe corte, o di possedere molto grasso.

Il programma della giornata del 26 dicembre al Bioparco

Al Rettilario, dalle 11 alle 12, i keeper sono a disposizione dei visitatori per spiegare le numerose e variegate forme di alimentazione dei rettili e anfibi. Si potrà assistere al pasto di iguane, testuggini e altri animali.

Dalle 14 alle 15 i guardiani organizzano un incontro ravvicinato e senza barriere con alcuni serpenti, anfibi, sauri e testuggini.

Alle 11.15, presso l’area dei lemuri catta, i bambini possono partecipare all’attività ‘Piccoli keeper crescono’, per aiutare i guardiani a preparare un pasto speciale e gli arricchimenti ambientali adatti a queste scimmie.

Alle 12 i bambini possono dare da mangiare all’elefante Sofia, in compagnia del personale che svela i segreti dei pachidermi.

Per tutto il giorno ci saranno gli appuntamenti Tu x Tu sul tema: Animali e pregiudizi, per entrare in contatto con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri animali di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale.