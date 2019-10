in foto: Il bimbo ha portato un fiore ai poliziotti (Foto della Polizia di Stato)

Un fiore alla Questura di Roma in ricordo di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi a colpi di pistola a Trieste lo scorso 4 ottobre. Piccolo, con la carta colorata in mano, dentro petali rossi, così se lo sono visto correre incontro tre poliziotti in servizio. I ragazzi in uniforme non sono riusciti a trattenere un sorriso, mentre un bimbo di tre anni tendeva la manina per porgergli quel fiore "che avrebbe aiutato a guarire due amici di papà con la bua". I poliziotti ringraziandolo, hanno preso il suo dono chiedendogli di ‘battere il cinque'. La scena emozionante è stata immortalata dal padre, che ha dedicato una commovente lettera agli agenti della Polizia di Stato, per ringraziarli del loro che svolgono ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini.

Lettera di un cittadino agli agenti della Polizia di Stato