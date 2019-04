in foto: Foto Facebook

Si terranno molto probabilmente giovedì i funerali di Antonio Bertoni, il bambino di undici anni morto a causa di una crisi respiratoria sulla Cristoforo Colombo. L'autopsia sul corpo del piccolo è stata eseguita ieri dal medico legale ma non si sa ancora quale patologia ne abbia causato il decesso. Per saperlo, bisogna attendere l'esame istologico. I genitori di Antonio, Ioana Georgia e Marco, hanno chiesto di poter organizzare la funzione nella chiesa di San Timoteo a Casal Palocco, nei pressi della scuola Tullia Zevi frequentata dal bambino. In modo da consentire anche a tutti i suoi amichetti di poter partecipare. "Porterò pizzette e succhi di frutta e vestirò Antonio con la tuta della Roma – ha detto la mamma a Il Messaggero – I bambini non dovranno essere tristi ma avere un bel ricordo". Gli abitanti dell'Infernetto si sono coordinati sul gruppo Facebook della zona per aiutare la famiglia a organizzare i funerali: in pochi giorni, hanno raccolto più di 2mila euro.

Bimbo morto sulla Colombo: i risultati dell'autopsia

Il giorno in cui Antonio Bertoni è morto, la mamma lo stava portando ancora una volta in ospedale. Era già successo che per cinque volte avesse avuto delle forti crisi respiratorie ma, secondo quanto raccontato dalla donna agli inquirenti, al Bambin Gesù non gli avevano mai fatto nessuna diagnosi. Tanto che quel giorno, in seguito all'ennesima crisi respiratoria, la madre aveva deciso di portarlo al San Camillo per avere un altro parere. Purtroppo non ci sono mai arrivati: e, nonostante l'ambulanza sia arrivata in sei minuti, Antonio è deceduto per strada. L'autopsia eseguita dal medico legale ha rilevato che il bambino aveva "alterazioni macroscopiche, sistemiche e generalizzate", ma non si sa ancora di quale patologia in particolare soffrisse. Le cartelle cliniche dell'ospedale pediatrico che l'aveva visitato, inoltre, non riportano alcuna diagnosi. Per adesso gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma non c'è ancora nessun iscritto nel registro degli indagati.