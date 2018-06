in foto: Strisce pedonali

Sono gravi le condizioni di salute di un bambino che è stato investito da un'auto. Il piccolo al momento dell'accaduto stava attraversando la strada sulle strisce pedonali mentre dava la mano alla mamma. È successo domenica scorsa a Torvaianica, frazione di Pomezia, sul litorale laziale. Il bambino ha riportato ferite e contusioni alle gambe e alla schiena. Sul posto la polizia locale ha svolto i rilievi del caso, per fare chiarezza sulla dinamica esatta dell'investimento e verificare le eventuali responsabilità. Il conducente, che si è fermato a prestare soccorso alla piccola vittima, è stato identificato dagli agenti. Grande lo shock della mamma che, fortunatamente, non è stata colpita dal veicolo.

Bimbo investito sulle strisce pedonali a Torvaianica

Secondo le informazioni ricevute, il bambino, di 10 anni, stava attraversando la strada in viale Spagna. Il piccolo era insieme alla madre quando è stato travolto da un'automobile. Il conducente, dopo essersi reso conto dell'accaduto, ha parcheggiato l'auto poco distante dai due, è sceso dall'abitacolo e si è fermato ad aiutarlo. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che ha soccorso il bambino e lo ha trasportato in ospedale in codice giallo.