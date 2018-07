in foto: Immagine di repertorio

Un bambino di 5 anni è stato travolto da un'automobile mentre andava in bicicletta e si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'investimento è successo in via Cartoceto, zona Castelverde, nel VI municipio di Roma. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai vigili, il bimbo si è allontanato con la sua bici da casa avrebbe preso una curva larga e si è scontrato con la macchina che veniva in senso contrario.

Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata a seguito del violento impatto con il veicolo e delle ferite riportate. Alla guida del veicolo, una cittadina romena di 37 anni che si è fermata a prestare soccorso alla vittima e ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. La polizia locale ha svolto i rilievi del caso, sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità.