Si è sfiorata la tragedia a Roma, dove un bimbo di soli 4 anni ha rischiato di morire per una tragica fatalità: una storia drammatica che, grazie alla prontezza e alla bravura del personale medico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, centro specializzato in Pediatria, che si è già trovato ad affrontare anche molti casi del genere. In un'abitazione della Capitale, il bambino stava giocando quando, senza che i genitori se ne accorgessero, ha ingerito una batteria, una pila di quelle comunemente chiamate "a bottone" e utilizzate in molti dispositivi elettronici. Il bambino, dopo un po' di tempo, ha cominciato però a manifestare forti dolori addominali, che hanno indotto i genitori ad accompagnarlo al Pronto Soccorso del nosocomio romano.

Al Bambino Gesù, il personale medico si è subito adoperato per scoprire l'origine del problema: grazie ad una radiografia addominale, i medici hanno scoperto la presenza della batteria "killer" nell'esofago del bimbo. La pila, che probabilmente era nell'organismo del piccolo già da alcuni giorni, aveva sprigionato la sua carica elettrica e stava bruciando i tessuti interni del bambino, mettendone in serio pericolo la vita. Individuato il problema, sono scattate le procedure di emergenza previste dal protocollo nazionale ed europeo in casi del genere: si tratta delle linee guida Sigenp ed Espghan-Esge. Una equipe medica dell'ospedale romano ha quindi subito messo in atto gli interventi per rimuovere il corpo estraneo dall'organismo del bambino in totale sicurezza. Il piccolo di 4 anni ora sta bene e non corre più alcun pericolo.