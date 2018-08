Respirava a fatica e stava perdendo conoscenza. Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto i genitori di un bambino di 14 mesi che ha avuto un malore improvviso. La coppia di turisti si trovava nella Capitale in vacanza quando il figlio è diventato pallido e in preda ad una crisi. A dare l'allarme la madre e il padre, mentre si trovavano in via Gioberti, nei pressi della Stazione Termini. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia di Stato per le immediate vicinanze della Questura al luogo in cui si trovavano. Secondo le informazioni ricevute, i tre erano arrivati a Roma nella prima mattinata, per l’intera giornata avevano camminato per le vie della città senza sosta e con il calar della sera il bambino aveva iniziato a sentirsi male.

I poliziotti soccorrono un bimbo di 14 mesi

Non appena giunta la segnalazione via radio, il personale del reparto volanti non ha esitato un attimo intervenendo immediatamente sul luogo indicato. Le condizioni di salute del bambino erano critiche: gli agenti hanno cercato di rassicurare i genitori che erano in preda al panico, poi hanno bagnato le manine del piccolo con l'acqua di alcune bottigliette per rinfrescarlo inumidendogli anche il viso con un fazzoletto. Poi hanno sollecitato l'arrivo del personale sanitario del 118 che è giunto sul posto e lo ha soccorso trasportandolo in ambulanza in ospedale.

Staffetta Polizia – ambulanza

Una volta che i paramedici hanno preso in custodia il bambino i poliziotti hanno provveduto a fare da staffetta all’ambulanza per permetterle di arrivare più velocemente presso il pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto Primo. In tarda serata le condizioni del bambino, ricoverato presso la struttura ospedaliera, sono migliorate.