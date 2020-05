La balaustra all'ingresso del campo in cemento nel Parco Papacci di Grottarossa, che si è staccata e ha provocato la caduta di un bimbo di otto anni che è finito in coma, era rotta ma non segnalata attraverso cartelli di pericolo. Come riporta Il Corriere della Sera, un funzionario del Campidoglio e quattro dipendenti del Municipio XV avrebbero dovuto sistemare il segnale. Sono indagati e rischiano di finire sotto processo con l'accusa di lesioni colpose e omesso collocamento di segnale, insieme al titolare della ditta incaricata dei lavori di manutenzione. Fra gli indagati Gianfranco Solinas, all'epoca dell'incidente a capo dell’ufficio Progettazione aree ludiche e sportive del dipartimento Tutela ambiente, Giancarlo Babusci, per tre anni funzionario dei servizi ambientali per il Municipio XV. Infine gli impiegati municipali Furio Marano, progettista, e Stefano Bella, coordinatore della sicurezza, con Maurizio Belli, rappresentante legale della Cosbe, ditta alla quale era stata affidata nel 2017 la manutenzione. Secondo la procura, visto lo stato in cui si trovava il vecchio corrimano, andava sostituito, ragione per cui la pista non era in condizioni di sicurazza necessarie.

Bimbo cade nel parco e finisce in coma

I fatti risalgono al 28 luglio 2017, quando il piccolo insieme alla mamma stava giocando all'interno dell'area verde di via Veientana, nel quadrante Nord della Capitale. Secondo quanto ricostruito, il bambino è caduto dopo essersi aggrappato al corrimano pericolante che ha ceduto. Soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Momenti di grande apprensione per la mamma e il papà del piccolo, che è stato per sette giorni in coma. I genitori hanno sporto denuncia per far luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità e negligenze.