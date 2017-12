in foto: Il pupazzetto di Babbo Natale che il bimbo cercava di afferrare

“Stavo guardando la televisione in un’altra stanza, non mi sono accorto di niente". Una frase che potrebbe costare caro al papà del bimbo di quattro anni e mezzo, che due sere fa è caduto dal quinto piano di un palazzo di Roma nel tentativo di afferrare un pupazzetto di Babbo Natale. Secondo il Messaggero il genitore sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore e non si esclude neanche che gli inquirenti possano decidere di accusarlo anche di omicidio colposo.

Il papà non si era accorto di nulla, lo hanno avvertito i vicini di casa.

L'uomo, come ha raccontato lui stesso alle forze dell'ordine, non si era accorto di nulla. Ad avvertirlo sono stati infatti i vicini di casa, un appartamento nel complesso di case popolari di Spinaceto, quartiere alla periferia sud di Roma, in via Padre Romualdo Formato. Il bimbo, che soffre di autismo, è salito sul termosifone ed è precipitato cercando di raccogliere un pupazzetto di Babbo Natale. La mamma in quel momento non si trovava in casa perché era andata a prendere l'altra figlia a scuola. In quel momento in casa non c'era neanche il nonno, che abita con la famiglia. La procura ha aperto un’inchiesta. Per ora l'unico indagato è il papà del piccolo. Gli investigatori dovranno cercare anche di capire se la finestra da cui è caduto il bimbo era chiusa oppure soltanto socchiusa. Nel frattempo fra poche ore dovrebbero arrivare i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo del bimbo al policlinico di Roma Tor Vergata.