in foto: Foto La Presse

Una bimba di sei anni ha rischiato di soffocare con un mashmellow mentre si trovava in metro alla stazione Termini di Roma ma Fausto, un soccorritore della Croce rossa, le ha salvato la vita. Momenti di paura per una coppia di genitori, terrorizzati che la loro figlioletta potesse morirgli davanti agli occhi, senza riuscire a fare nulla. A raccontare la vicenda fortunatamente finita a lieto fine grazie all'intervento dell'uomo che ha scongiurato culminasse in tragedia, Tusciaweb. La scorsa settimana la famiglia si stava spostando in città e si trovava a bordo di un treno.

Bimba soffoca con un mashmellow

La piccola stava mangiando con gusto un mashmellow, assaporando lo zucchero, quando, improvvisamente, il dolcetto le è andato di traverso, ostruendole le vie aree. In breve tempo la bimba non riusciva più a respirare e stava diventando scura in viso. La scena si è svolta davanti agli occhi disperati dei genitori, che in viaggio sul convoglio hanno iniziato a gridare, chiedendo aiuto, che qualcuno intervenisse. Alle loro grida il soccorritore della Croce rossa non è rimasto indifferente e, dopo aver raggiunto la famiglia facendosi largo tra i numerosi passeggeri, ha afferrato la bambina, praticandole le manovre di disostruzione delle vie aeree.

Manovre di disostruzione delle vie aeree

Il ragazzo dopo alcuni tentativi è riuscito a disostruire il passaggio dell'aria, facendo fuoriuscire il mashmellow dalla bocca della piccola. Rientrato il pericolo imminente, la bimba è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale. Arrivata al pronto soccorso la piccola è stata sottoposta agli accertamenti necessari al caso, ma gran parte del lavoro era già stato portato a termine e la bimba ora sta bene.