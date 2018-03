Una bambina di quattro anni e mezzo è morta al Policlinico di Catania in circostanze sospette. Sei mesi fa la piccola era stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il decesso della bimba è avvenuto il 15 marzo scorso dopo un ricovero di nove giorni in ospedale.

Sulla vicenda la procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza nessun indagato. Sul corpo della bimba è stata effettuata l'autopsia e negli ospedali sono state sequestrate le cartelle cliniche. A denunciare il fatto è stata la mamma, che si è rivolta ai magistrati chiedendo di far luce su quanto avvenuto al Bambino Gesù e al policlinico di Catania. La bimba è stata sottoposta sei mesi fa a un trapianto di midollo osseo ed era in condizioni discrete di salute quando è tornata a Catania. In Sicilia ha però cominciato ad avere la febbre e la mamma ha deciso di riportarla a Roma, dove i medici hanno diagnosticato una cistite. Tornata nuovamente a Catania, la bimba ha continuato ad avere la febbre e il 6 marzo è stata ricoverata in ospedale. Dopo due giorni ha cominciato ad accusare anche dolori addominali e ha perso i sensi. Dalle analisi è emerso, riporta la stampa locale, un ispessimento di fegato e coliciste. Nei giorni di ricovero è aumentato anche il peso della bimba che sarebbe stato quattro chili maggiore rispetto quando è entrata in ospedale. Dopo nove giorni di ospedale la bimba è morta.

Stando a quanto si apprende la bimba era stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo perché affetta da talassemia, una grave malattia del sangue.