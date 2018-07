Bici a noleggio gettate nel fiume. A settembre oBike, l'azienda globale leader del bike sharing valuterà se esistono le condizioni necessarie per continuare a fornire il servizio e se è arrivato il momento di interrompere la sperimentazione. "La decisione prenderà in considerazione tutte le città italiane e si farà un bilancio del lavoro svolto, non solamente Roma" ha detto Andrea Crociani, general manager Italia di oBike. L'azienda è presente nella Capitale da 7 mesi con 4mila corse al giorno ma è in tutto il Paese in vari centri da nord a sud come Torino, Ravenna e Lecce e sono stati diversi gli atti di vandalismo sulle biciclette a noleggio che si sono verificati negli anni ma l'azienda ha preferito non diffondere i numeri per non darne visibilità. La società fa sapere come questa sia la seconda denuncia fatta in città: la prima era stata per furto. "Quello che è successo sul Ponte della Musica è un episodio vergognoso che prima di recare danno all'azienda e alla città di Roma, è una mancanza di rispetto nei confronti delle 220mila persone iscritte al servizio che offriamo e che condividono i benefici dell'andare in bicicletta".

Buttano bici a noleggio nel Tevere

L'atto vandalico risale a pochi giorni fa. I responsabili del gesto sono stati individuati: si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi romani, che hanno gettato una bici a noleggio di proprietà dell'azienda nel Tevere, lanciandola dal ponte della Musica. "Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri per danneggiamento anche grazie alle numerose segnalazioni che ci sono arrivate dai nostri clienti". L'azienda ha infatti uno spazio a disposizione degli utenti per denunciare comportamenti incivili che permette di acquistare o perdere punti e ha attivato una campagna di sensibilizzazione sui social network. I due sono stati convocati al comando dei vigili del fuoco e dovranno rispondere all'accusa di danneggiamento aggravato. La pena prevista è la reclusione a tre anni ma potrebbe essere scontata con lavori socialmente utili.

O Bike: azienda di bike sharing

L'azienda di bici a noleggio offre un servizio innovativo per il trasporto di breve distanza. La piattaforma è attualmente presente in 3 diversi continenti per un totale di 26 stati e oltre 40 città nel mondo. L’app, scaricabile comodamente sul proprio smartphone, consente agli utenti di individuare e noleggiare le biciclette utilizzando una tecnologia del tutto innovativa. La sua missione è fornire mezzi di trasporto convenienti, efficienti e sostenibili a tutti i cittadini sparsi per il mondo puntando sulle caratteristiche che la bicicletta è in grado di offrire: impatto e inquinamento ambientale pari a zero, costi ridotti, effetti positivi sullo stato di benessere fisico di un individuo, basso influsso sul traffico cittadino.