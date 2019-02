La storia di Giorgio, il bimbo di Ponte di Nona affetto da distrofia muscolare di Duchenne ha raggiunto tantissime persone che, dopo l'appello di mamma Maria Rosaria, si sono mobilitate per ritrovare la sua bicicletta con pedalata assistita che gli è stata rubata. La polizia locale di Roma Capitale con il comandante Antonio Di Maggio, sensibile all'accaduto, ha lanciato una raccolta fondi interna, per ricomprare una bici nuova al bambino, qualora non venisse ritrovata. "Ho avviato una raccolta fondi interna, in modo tale che tutti gli agenti possano rendersi utili e contribuire all’acquisto di una nuova bicicletta, con le caratteristiche idonee alle esigenze del piccolo ha scritto in una nota Di Maggio. "Siamo a completa disposizione della famiglia del piccolo Giorgio alla quale esprimiamo solidarietà per aver subito tale sopruso e ingiustizia – ha detto il capo del corpo e ha aggiunto – Gesti del genere sono riprovevoli". Nonostante l'iniziativa, condivisa con entusiasmo dagli agenti di Roma Capitale, le ricerche non si fermano: "Faremo del nostro meglio per restituirla al piccolo Giorgio, cercandola in ogni dove e prestando massima attenzione, anche nel corso dei nostri interventi, invito i nostri poliziotti a darsi da fare". Il comandante Antonio Di Maggio ha inoltre lanciato un appello ai responsabili "affinché chi si è macchiato di questo reato possa comprenderne la gravità, riconsegnando spontaneamente l’oggetto del furto, considerato che di mezzo c’è la salute psico fisica di un bambino".

Bici rubata a bimbo disabile: la storia di Giorgio

La storia di Giorgio, 7 anni, l'ha raccontata a Fanpage mamma Maria Rosaria: è quella di un bambino affetto da distrofia muscolare di Duchenne, è la storia di un bimbo felice dopo aver ricevuto come regalo per il suo compleanno una bici ‘speciale' che "lo faceva divertire, trascorrere qualche ora all'aria aperta, ma soprattutto, sentire come tutti gli altri bambini" ha spiegato la mamma. Ma improvvisamente, gli è stata rubata da ladri senza scrupoli, che hanno forzato il box di casa a Ponte di Nona, Roma nella notte tra sabato e domenica scorsi. Si tratta di un mezzo a tre ruote con pedalata assistita che grazie a un motorino si muove premendo semplicemente un pulsante e chi è a bordo può mimare la pedalata. Mamma Maria Rosaria dopo l'accaduto ha lanciato un appello sui social network per chiedere, in caso qualcuno l'abbia vista, di contattarla. La segnalazione ha ricevuto tantissime condivisioni suscitando l'indignazione degli utenti che si sono mobilitati per cercarla.