in foto: Foto Facebook biblioteca Collina della Pace

Come far appassionare i bambini alla scienza. Questo lo spirito che anima "Il silenzio delle sirene", la manifestazione che si terrà a Roma dal 28 maggio al 1 giugno negli spazi della Biblioteca Collina della Pace a Borgata Finocchio. Il progetto di divulgazione e promozione scientifica, inserito nel programma "Eureka! Roma 2019" e promosso da Roma Capitale, proporrà a ragazzi e bambini una serie di lezioni magistrali insieme ad attività pratiche che permetteranno loro di mettersi in gioco e sperimentare sul campo le nozioni apprese.

La manifestazione "Il silenzio delle sirene"

La manifestazione "Il silenzio delle sirene", sotto la direzione artistica di Roberta Nicolai, è inserita nel programma "Eureka! Roma 2019" promosso da Roma Capitale e in collaborazione con Siae. L'obiettivo è quello di rendere accessibili anche ai più piccoli gli argomenti scientifici e di offrire ai cittadini tutti gli strumenti necessari per approfondire certi ambiti disciplinari, dalla neurofisiologia alle scienze del vivente. Tra le attività in programma giochi e fotografie per invitare i partecipanti ad allenare la mente e produrre qualcosa di nuovo. Questo perché il concetto di scienza che si vuole veicolare non è quello di un territorio sconosciuto da esplorare, bensì principalmente di uno strumento utile alla conoscenza, che sia in grado di fornire una maggiore capacità di visione e che permetta di migliorare le proprie potenzialità di risoluzione dei problemi.

Il programma

Il 28 maggio alle 17 si parte con il "Safari fotografico", un laboratorio di fotografia guidato da Eva Tomei. La manifestazione si chiuderà il 1 giugno con il laboratorio per bambini Pianeta Giallo #Animale con Chiara Lagani di Fanny & Alexander. Un percorso interattivo che stimolerà i bambini con una serie di quesiti e giochi divertenti sulla diversità e l'importanza dell'educazione.