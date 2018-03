Si è accasciato a terra, contorcendosi dal dolore, dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua: un uomo di 54 anni è ricoverato all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma in gravi condizioni. Tutto comincia nel pomeriggio di sabato, quando l'uomo, insieme a un collega e una collega, decide di fare una pausa dal lavoro: i tre si recano ad un bar del centro commerciale Cinecittà 2, in via Tuscolana; ordinano tre caffè, accompagnati da altrettanti bicchieri d'acqua. I due uomini bevono, la donna si ferma appena in tempo, insospettita da uno strano odore emanato dall'acqua. Poco dopo il 54enne si accascia al suolo, trafitto dal dolore; il collega, invece, rimane in piedi, ma è anch'egli sofferente.

Sul posto arrivano i sanitari del 118: entrambi gli uomini vengono trasferiti al Policlinico Casilino. Mentre il collega, però, riesce a riprendersi, al 54enne, originario della Campania ma residente a Roma da moltissimi anni, vengono diagnosticate gravi ustioni all'apparato digerente. Ancora sconosciuto cosa abbia potuto provocare il malore, anche se è abbastanza chiaro che questo si sia verificato dopo che l'uomo ha bevuto l'acqua (dopo il caffè non era accaduto nulla). Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Casilino della Polizia di Stato, secondo i quali la bottiglia d'acqua era sigillata ed è stata aperta davanti ai clienti. I poliziotti non tralasciano nessuna ipotesi: probabile che a causare il malore siano stati residui di detersivo o addirittura soda caustica utilizzati per lavare i bicchieri, oppure che ad avvelenare i due uomini sia stato qualcosa contenuto direttamente nell'acqua.