Il garante e fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo ha lanciato un sito in difesa dell'operato della sindaca di Roma Virginia Raggi. È raggiungibile all'indirizzo www.cosefatte.it e si presenta come un elenco di link a provvedimenti presi in questi tre anni e mezzo di governo pentastellato nella capitale, con lo slogan "quello che nessuno ti ha detto" con quel pizzico di vittimismo e complottismo che ci sta sempre bene in questi casi, e una foto della prima cittadina sorridente, mentre indossa la fascia tricolore e un paio di occhiali da sole. Il sito sembra uno strumento in più nelle mani di un'amministrazione e di una sindaca in cui consensi sono in caduta libera da mesi, per affrontare la campagna elettorale che di fatto è già iniziata, con un agguerritissimo centrodestra in cui leader nazionali Giorgia Meloni e Matteo Salvini quasi quotidianamente attaccano Raggi, e un centrosinistra che si sta organizzando per non rimanere a guardare.

"Spero che questo lavoro di ricerca effettuato con l'aiuto di presidenti, assessori, consiglieri, amici e simpatizzanti in rete, possa documentare e far conoscere a tante persone, l'enorme lavoro che si è fatto nel triennio 2016-2019 da questa amministrazione. – si legge nella presentazione un po' naïf del portale – Quando diranno che non hanno fatto nulla, che sono incompetenti, questo è il conto da presentare.Conosciamo tutti le difficoltà che ci sono per i rifiuti urbani, ma questo problema ha bisogno di molto tempo per essere risolto.

E questo non può essere l'alibi per distruggere tutto il lavoro e l'impegno che TUTTI ci stanno mettendo pe rrisollevare la nostra magnifica città dalle macerie. Sarà un documento aggiornato e in evoluzione fino alla fine del mandato. Questo è il loro lavoro e noi li ringrazieremo sempre per aver liberato Roma, grazie!".