in foto: B&B distrutto dalle fiamme a Trevignano

Un bed&breakfast è stato distrutto dalle fiamme a Trevignano Romano. La villetta, che si trova in via delle Ginestre, ha preso fuoco intorno alle 6 di questa mattina. Probabilmente, stando alla ricostruzione dei carabinieri, l'incendio è divampato a causa di alcune candele lasciate accese sulla veranda.

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Bracciano, subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione arrivata da parte della proprietaria dell'immobile, sono riusciti a salvare dalla fiamme il figlio 15enne della signora, bloccato all'interno dell'abitazione principale e impossibilitato a uscire a causa delle fiamme. Senza attendere l'arrivo dei vigili del fuoco, subito informati dell'accaduto, i militari hanno prima rimosso una pericolosa bomba di gas appoggiata nei pressi dell'ingresso della casa e poi hanno salvato il ragazzo forzando una finestra con grata. L0 stabile principale è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma l'incendio ha risparmiato i due appartamenti adiacenti, al cui interno c'erano due ospiti della struttura ricettiva nelle campagne di Roma. La proprietaria e suo figlio sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Bracciano. Stando a quanto si apprende, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Anche i carabinieri intervenuti sono stati visitati per una lieve intossicazione da fumo ed alcune escoriazioni riportante durante l'intervento di salvataggio.