in foto: La barretta metallica trovata dentro una vaschetta di pasta destinata alle mense scolastiche

Una barretta di metallo è stata ritrovata in una vaschetta sigillata di pasta destinata ai pranzi degli studenti delle scuole di Frascati, Castelli Romani in provincia di Roma. Solo grazie a un sopralluogo che due mamme hanno effettuato al centro cottura di Villa Sciarra, gestito dalla Cir Food, la pericolosa porzione di pasta non è stata mangiata da qualche bambino. Dopo una approfondita ispezione la Cir Food ha comunicato che l'oggetto metallico proviene dalla rottura di un disco della macchina cubettatrice delle verdure.

Nel corso di una riunione con il sindaco di Frascati, Roberto Mastrosanti, il dirigente responsabile dell'azienda, Marco Lobina, si è detto "estremamente mortificato per quanto accaduto, mai successo in 9 anni di gestione del Centro Cottura e dei pasti delle scuole di Frascati". Ha dichiarat inoltre che dopo il ritrovamento sono stati immediatamente ispezionati tutti i macchinari dello stabilimento e in due ore è stato individuato il disco metallico rotto. Lobina ha spiegato ancora "che il personale come sempre ha effettuato ispezioni nei contenitori di sporzionamento dei pasti, senza accorgersi però della presenza dell’oggetto metallico, concludendo che d’ora in avanti saranno intensificati i controlli sui macchinari, che per procedura già avvengono prima e dopo la preparazione dei pasti. "Apprezzo la presa di responsabilità di Cir Food e che d’ora in avanti saranno aumentati i controlli sui macchinari per garantire la massima sicurezza nella preparazione dei pasti per gli alunni delle nostre scuole. Sono dell’idea che i controlli su questo tipo di attività debbano essere sempre effettuati con la massima attenzione, rispettando gli standard più elevati. Il fatto che in 9 anni non sia mai successo non deve far abbassare la guardia agli operatori del Centro Cottura, così come in chi è preposto al controllo delle procedure di ispezione. Come Amministrazione, dopo aver appurato la dinamica dei fatti che hanno condotto al ritrovamento dell’oggetto metallico, abbiamo informato le autorità preposte alla pubblica incolumità per le loro valutazioni", ha dichiarato il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti.