Una gita in barca a vela ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un'imbarcazione è finita in balia delle onde del mare di Santa Marinella a causa di un guasto del motore. A bordo due diportisti, che stavano navigando nelle acque antistanti a Capo Linaro, sul litorale della provincia di Roma. Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Civitavecchia li hanno soccorsi e portati in salvo a riva. "Le operazioni coordinate dalla Sala Controllo Operativo del Comando R.O.An.di Civitavecchia, si sono svolte con estrema rapidità – si legge in una nota – L’intervento delle Fiamme Gialle conferma la vocazione di Polizia del mare del Corpo della Guardia di Finanza, quale punto di riferimento certo per la sicurezza di tutti i cittadini “avventori” del mare".

Barca a vela in balia delle onde

Secondo le informazioni apprese, l'episodio si è svolto intorno alle ore 18 del 3 luglio. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando la locale Capitaneria di Porto ha segnalato la presenza di un’imbarcazione in balia del vento e del mare forza 3 da ponente, a causa di un’avaria al motore, a mezzo miglio da Capo Linaro. I militari si trovavano in mare con una motovedetta della Guardia di Finanza, impegnata nel pattugliamento quotidiano delle acque antistanti il litorale viterbese e romano, con finalità di Polizia economico-finanziaria e contrasto ai traffici illeciti via mare. Immediatamente hanno raggiunto l’imbarcazione, nonostante le condizioni meteorologiche non buone, l’equipaggio delle Fiamme Gialle, prontamente, ha soccorso i due uomini, di nazionalità danese, mentre la barca stava per essere pericolosamente trascinata dal mare verso terra, con grave rischio per dei diportisti e dei bagnanti ancora in spiaggia.