"Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma. In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento". Così sul profilo Twitter dell'As Roma, Monchi, direttore sportivo del club giallorosso. Un appello a riempire la città dei colori della Roma, che scenderà in campo in cerca di una nuova impresa dopo il 3 a 0 con il Barcellona dei quarti di finale: anche questa volta i giallorossi sono chiamati a ribaltare il risultato, dopo il 5-2 dell'andata.

L'appello della Curva Sud ai tifosi per sostenere la squadra

La città e i tifosi ci vogliono credere, come testimoniato anche da un volantino diffuso dalla Curva Sud e firmato I tifosi della Roma, tutti. "Davanti agli occhi c'è ancora la gioia della partita contro il Barcellona, bene, levatela, perché non basterà a passare il turno. Mercoledì porta allo Stadio la tua sciarpa, la tua bandiera, porta ciò che più ti appartiene da Romanista. Coloriamo ogni spazio. Porta la tua voce, non negarla quando ti verrà chiesto di alzarla. – si legge nell'appello ai tifosi a cantare per trascinare la squadra alla vittoria – Sarai concentrato sulla partita, lo sappiamo, lo siamo tutti. Vorresti giocare per dare il tuo supporto alla squadra, lo sappiamo, lo vorremmo tutti. Eppure solo cantando e tirando fuori tutto ciò che hai dentro potrai davvero far parte di quegli undici ragazzi in campo. La curva inizia il coro, le tribune e i distinti lo seguano sempre, non immaginate la differenza che farà. Sii parte di qualcosa che si vive e non si spiega, la voce torna, uno semifinale così, non si può sapere".