in foto: Foto Facebook

I Moderntears si sono esibiti al Traffic, famoso locale della zona sud est di Roma, in occasione del live dei Polar. Prima di ripartire a bordo di un pullmino, hanno parcheggiato davanti a un ristorante per un pranzo veloce. "Quando siamo tornati, abbiamo trovato la sorpresa", racconta un membro della band. "Ci hanno portato via tutto forzando il finestrino scorrevole posteriore. Il danno è veramente rilevante, dal momento che comprende non solo tutti gli strumenti musicali e testate, ma anche le valigie dove erano contenute macchine fotografiche, tablet e computer. Per quanto sarà impossibile, vi chiedo semplicemente di far girare questo post per vedere se in qualche modo qualcuno abbia visto qualcosa.

Ci stiamo recando ora a fare le dovute denunce dopo gli accertamenti della polizia, nel caso venga adocchiata un’operazione sui vari mercatini romani vi prego di farci sapere", il post pubblicato su Facebook. Il fatto è avvenuto ieri sulla Tiburtina.

Questo è l'elenco dell'attrezzatura rubata: