in foto: Le banchine del Tevere invase dal fango – Lapresse

Le banchine del Tevere sono ricoperte dal fango, soprattutto nei pressi di Castel Sant'Angelo. E' praticamente impossibile passeggiare o andare in bicicletta, anche se oggi sono state riposizionate le bici del bike sharing comunale. Difficile anche scendere la scalinata che porta alle banchine, come testimoniano le fotografie scattate dall'agenzia Lapresse.

L'appello di BiciRoma: "Purtroppo chi ha provato a passare sulla ciclabile della banchina del Tevere si è trovato a dover fare i conti con il fango ancora presente sulla ciclabile che ha reso molti tratti , come ci hanno scritto, impraticabili. BiciRoma lancia l’appello affinché chi di dovere pulisca al più presto quanto meno prima che il fango si solidifichi e renda più difficile e costosa la pulizia della banchina stessa". L'appello è stato lanciato due giorni fa, ma la situazione, per il momento resta ancora complicata e la pista ciclabile non è stata pulita.