Bancarelle via dal centro storico di Roma a partire da domani, mercoledì primo gennaio. La misura, come spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi, "per decoro e sicurezza". Coinvolte diciassette postazioni commerciali della categoria "turtisti" dichiarate incompatibili con l'ambiente circostante che saranno spostate dalle aree di pregio.

Ecco le zone da dove saranno tolte le bancarelle

Nel dettaglio, si tratta di cinque banchi a Fontana di Trevi, cinque in piazza di Spagna, due in zona del Tridente, cinque del Pantheon e uno di piazza Navona. A renderlo noto è il Campidoglio spiegando che la misura è stata disposta "nel quadro del lavoro di riordino del commercio su area pubblica portato avanti dal Tavolo del Decoro allo scopo di "tutelare il patrimonio culturale e monumentale capitolino, nonché la pubblica sicurezza nei punti di maggior afflusso".

Bancarelle tolte dal centro storico di Roma e ricollocate

Delle postazioni dichiarate incompatibili con decoro e sicurezza della Città Eterna, otto saranno ricollocate in via definitiva. Roma Capitale ha stabilito che due operatori potranno esercitare l'attività in via del Lavatore 1 in via di San Gregorio, uno in via Antonino da San Giuliano, uno in largo Maresciallo Diaz, uno in lungotevere Maresciallo Diaz, uno in via della Rotonda e uno in piazza delle Cinque Lune.