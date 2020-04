in foto: Foto di repertorio

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha comunicato oggi che nelle ultime 24 ore sono stati dimessi tre bambini e due mamme. Una bimba che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva è stata trasferita in reparto ordinario, mentre gli altri due bimbi che erano in condizioni stanno migliorando. Al centro covid di Palidoro restano ricoverati in totale 16 pazienti, 12 bambini e quattro mamme.

D'Amato: "Un'ottima notizia"

"È davvero un’ottima notizia quella relativa alle dimissioni nelle ultime 24 ore di 3 piccoli pazienti e di due mamme da parte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dalla sede del COVID Center di Palidoro. Voglio ringraziare il Bambino Gesù, tutti i medici e gli operatori per l’impegno e lo sforzo nel contrasto alla diffusione del virus. Una struttura importante nella rete dell’assistenza che da subito si è messa a disposizione nell’emergenza COVID-19", ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I casi positivi nel Lazio

Sono 4.562 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione LAZIO. Di cui 2.962 sono in isolamento domiciliare, 1.468 sono ricoverati non in terapia intensiva, 132 sono ricoverati in terapia intensiva; 414 sono i pazienti deceduti e 1.491 le persone guarite. Questi i dati di oggi nel Lazio comunicati dalla Regione nel consueto bollettino. "Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio", ha dichiarato D'Amato.