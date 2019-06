Domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 gli abitanti del Comune di Civitavecchia saranno chiamati a eleggere il loro sindaco nel ballottaggio che vedrà fronteggiarsi Ernesto Tedesco (centrodestra) e Carlo Tarantino (centrosinistra). Si tratterrà dell'ultima tornata delle elezioni comunali. Diversamente dal primo turno al ballottaggio si voterà esclusivamente per il candidato sindaco, senza poter esprimere preferenze di altro tipo. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, con i cittadini che dovranno recarsi a votare obbligatoriamente muniti di tessera elettorale. Il ballottaggio sarà vinto dal candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti, vale a dire il 50% più uno delle preferenze.

Come e quando si vota a Civitavecchia

Gli abitanti di Civitavecchia si recheranno alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Per votare sarà necessario recarsi nella propria circoscrizione muniti di tessera elettorale e di documento d'identità. Le regole per le votazioni al ballottaggio sono diverse rispetto alle regole del primo turno delle elezioni comunali. Il ballottaggio sarà vinto dal candidato sindaco che otterrà la maggioranza assoluta dei voti, vale a dire il 50% più uno delle preferenze. Qualora nessuno dei due candidati sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti sarà indetto un ulteriore ballottaggio a 15 giorni di distanza dal primo. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio Comunale le liste collegate che supereranno il 40% dei voti otterranno il 60% dei seggi, a meno che nessun'altra lista di coalizione riesca a superare il 50% dei voti. I seggi rimanenti verrano divisi tra le altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti.

Cosa fare in caso di smarrimento o deterioramento della tessera elettorale

Non sarà possibile votare presentandosi al seggio senza la propria tessera elettorale. In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale il cittadino potrà richiederne un duplicato previa domanda all'ufficio Elettorale su modulo prestampato, disponibile presso l'ufficio stesso. Nel caso in cui la tessera fosse deteriorata, il cittadino dovrà riconsegnare quella in suo possesso. Qualora fosse stata rubata o smarrita, il cittadino compila compila e sottoscrive presso l'Ufficio Elettorale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato. Il rilascio del duplicato della tessera è immediato.

Chi sono i candidati sindaco di Civitavecchia

Ernesto Tedesco e Carlo Tarantino sono i due candidati alla poltrona di primo cittadino di Civitavecchia. Il primo è l'esponente del centrodestra ed è supportato da sei liste: Forza Italia, Tedesco sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Udc, Lista Grasso #LaSvolta. Al primo turno Tedesco ha raggiunto il 49% dei consensi, sfiorando la vittoria al primo turno. Il candidato sindaco dovrà vedersela con l'esponente del centrosinistra Carlo Tarantino, supportato da La Sinistra, Rifondazione Comunista, Civitavecchia Popolare e Comunisti Italiani, oltre che dalle liste Partito Democratico, Demos, Articolo 14, Tarantino Sindaco e Onda Popolare. Tarantino al primo turno ha raggiunto il 22% dei consensi, ma al ballottaggio punta a ribaltare il risultato.

Chi è Carlo Tarantino, candidato sindaco a Civitavecchia

Carlo Tarantino è il candidato principale del centrosinistra, appoggiato in particolare dal Partito Democratico e dagli altri partiti di sinistra. Il papabile primo cittadino ha fondato la propria campagna elettorale sulla riqualificazione del territorio e sull'antifascismo, facendo proprie le battaglie degli esponenti delle liste a lui associate. Tarantino è noto ai cittadini di Civitavecchia per essere uno dei professionisti del centro diagnostico Buonarroti. Dopo una carriera nel mondo della medicina ora ha intenzione di cimentarsi nella politica, per ottenere la poltrona di primo cittadino a Palazzo del Pincio.

Chi è Ernesto Tedesco, candidato sindaco a Civitavecchia

Ernesto Tedesco ha sfiorato la vittoria al primo turno, raggiungendo il 49% dei consensi tra gli elettori di Civitavecchia. Dato per favorito assoluto dai sondaggi si è confermato il candidato da battere, che ora punta a conquistare la poltrona di primo cittadino al termine del ballottaggio. Tedesco venne scelto dal centrodestra unito al posto dei rinunciatari Enrico Zappacosta e Massimiliano Grasso. Nel Comune laziale è conosciuto come un avvocato di successo e nella sua campagna elettorale ha puntato molto sul tema dell'immigrazione, dicendo di voler mettere al primo posto gli interessi degli abitanti di Civitavecchia.

Come è andata al primo turno delle elezioni comunali a Civitavecchia

Al primo turno Ernesto Tedesco ha sfiorato il 50%, andando vicino all'elezione, mentre Carlo Tarantino ha raggiungo il 22% dei consensi. Al secondo turno non ci sarà la vicesindaco uscente Daniela Lucernoni, esponente del Movimento 5 Stelle che si è piazzata poco al di sotto di Tarantino, con il 19% dei voti. Il Comune fino a qualche giorno fa roccaforte pentastellata si prepara a cambiare volto, con i cittadini che sono chiamati a scegliere tra l'esponente di centrodestra e il candidato sindaco di centrosinistra.