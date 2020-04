in foto: La balenottera trovata morta ieri sulla spiaggia di Fregene

Una piccola balenottera è stata trovata morta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Fregene. A segnalare il ritrovamento è stato il gestore dello stabilimento ‘Il Glauco', che ha immediatamente avvertito anche l'associazione onlus ‘Accademia del Leviatano'. Secondo loro si tratta della stessa balenottera che è stata ripresa giorni fa mentre nuotava nel porto di Anzio.

"La presenza della balenottera minore nel nostro mare è un evento alquanto eccezionale.Nel 2016 abbiamo avuto un raro incontro durante un dei nostri monitoraggioi da traghetti di linea nel Mar di Sardegna. Proprio perché definite minori, queste balenottera hanno dimensioni modeste. In linea di massima raggiunge i 7-10 mt di lunghezza. Una delle particolarità di questa specie è la presenza di bande bianche sulla parte centrale dorsale delle pinne pettorali.Tutti noi, in un periodo dove l' uomo arretra e la natura torna a vivere dando spettacolo, avevamo esultato nello scoprire che un esemplare così raro, nuotasse e si avvicinasse così tanto a costa facendosi ammirare.Siamo veramente dispiaciuti per questo ritrovamento", spiega l'associazione su Facebook. Gli uomini della capitaneria di porto di Fregene si sono occupati nelle scorse ore di rimuovere la carcassa dell'animale dalla spiaggia e la consegneranno all'istituto zooprofilattico. Agli esperti spetterà il compito di individuare le cause della morte della balenottera.