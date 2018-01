Momenti di terrore a Balduina, dove all'alba un camionista ha perso il controllo del potente automezzo, travolgendo ben diciassette automobili parcheggiate, per poi scendere dal camion e morire in strada. L'episodio è avvenuto attorno alle cinque di questa mattina, all'altezza del civico 36 di via Marziale.

Sconosciute al momento le esatte dinamiche dell'incidente: stando ai primissimi rilievi, l'autista del camion potrebbe aver avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo che, sbandando, avrebbe travolto ben diciassette automobili parcheggiate lungo il marciapiedi. Ad un certo punto, fermato il mezzo, avrebbe provato a scendere in strada, ma si è accasciato sul marciapiede ed è deceduto. Inutili i soccorsi, l'uomo sarebbe morto immediatamente. Sulla vicenda indagano gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Via Marziale, per consentire i rilievi, è stata chiusa al traffico all'altezza di Piazza Giovenale, mentre il traffico è stato deviato su via Duccio Calimberti, che è stata temporaneamente resa a doppio senso di marcia.