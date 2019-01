Hanno minacciato quattro coetanei, intimandogli di consegnare il denaro e gli orologi che possedevano. Al loro rifiuto li hanno picchiati, prendendoli a pugni. Protagonista una baby gang che ha tentato di rapinare tre ragazzi e una ragazza a Trastevere. Si tratta di tre studenti, due dei quali, un romano di 17 e un colombiano di 19 anni, incensurati, sono finiti in manette mentre un altro, romano di 17 anni, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia Roma Trastevere. Il 19enne è stato trattenuto in caserma mentre il 17enne è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. I militari stanno cercando di identificare altri tre responsabili coinvolti nell'accaduto. I carabinieri li hanno fermati a seguito di controlli volti a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

Minacciano e picchiano quattro studenti

I fatti risalgono alla notte scorsa quando intorno alle 2 la baby gang ha avvicinato i quattro coetanei in via del Moro. Le vittime dopo l’aggressione sono fuggite subito verso piazza Trilussa dove hanno incrociato la pattuglia a piedi dei carabinieri. I giovani hanno raccontato e descritto l’aggressione ai militari che hanno svolto degli accertamenti. In breve tempo tre degli autori del gesto, che avevano tentato di nascondersi tra la folla del centro storico, sono stati individuati individuati.

Multati cinque giovani per ordinanza anti-alcol

I militari hanno multato di 750 euro cinque giovani, sorpresi a bere bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro, violando l’ordinanza anti-alcol emanata dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Hanno ispezionato tre attività commerciali, identificato 197 persone e controllato oltre 50 mezzi.