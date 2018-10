in foto: Foto di repertorio

Autostrade per l'Italia comunica che per tutta la notte di sabato sarà chiuso il tratto dell'Autostrada A1 compreso tra Monteporzio Catone e il Grande Raccordo Anulare di Roma sia verso il Raccordo, sia in direzione dell'A1. La chiusura è prevista dalle 22 di sabato alle 5 di domenica 21 ottobre. Sono previsti lavori per la realizzazione del secondo cavalcavia autostradale, in località Perazzetta-Frascati (Roma). Pertanto, informa ancora Autostrade, per chi viaggia in direzione del G.R.A., l'uscita sarà obbligatoria alla stazione autostradale di Monteporzio Catone e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso il G.R.A. Per chi viaggia in direzione della A1 Milano-Napoli, sarà chiusa l'immissione dal G.R.A. verso la A1 e lo svincolo di Torrenova sarà chiuso in entrata, in direzione della A1 Milano-Napoli. Dalle ore 21:00 di sabato 20 alle ore 05:00 alle ore 05:00 di domenica 21 ottobre, sarà interdetto l'accesso alle aree di servizio ‘Frascati ovest' e ‘Tuscolana ovest', situate all'interno del suddetto tratto.

Chiusura notturna A1, gli itinerari alternativi

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto a Roma: -provenienza Napoli: uscire sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni Roma-G.R.A.; -provenienza Firenze: percorrere la A1-Diramazione Roma nord e seguire le indicazioni per Roma-G.R.A.; -tutte le provenienze con uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Monteporzio: dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Monteporzio Catone, girare a sinistra per Via di Fontana Candida e percorrere la SS6 Casilina, in direzione di Roma; per chi proviene dal G.R.A. ed e' diretto verso la A1 Milano-Napoli: percorrere il G.R.A., utilizzare l'uscita 14 A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli.