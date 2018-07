in foto: foto di repertorio – un casello autostradale

Disposta la chiusura di un tratto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli per lavori di ripristino della carreggiata in seguito a un incidente stradale. Autostrade per l'Italia comunica che dalle ore 22:00 di mercoledì 25 alle ore 06:00 di giovedì 26 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli.

In alternativa, informa l'azienda che gestisce l'autostrada del Sole, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Frosinone, si consiglia di immettersi sulla SR156 dei Monti Lepini in direzione di Frosinone, seguire le indicazioni per Frosinone Scalo-Ceccano, proseguire lungo la SS6 via Casilina in direzione di Napoli-Cassino e infine rientrare in A1 alla stazione di Ceprano, al km 643+300. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Sul sito Autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24