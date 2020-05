in foto: Foto di repertorio

A causa di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sarà chiusa per alcuni giorni l'uscita di San Cesareo. Il casello si trova sulla diramazione Roma sud D19 dell'autostrada A1 Milano-Milano Napoli. L'entrata è chiusa dalle 21 di mercoledì 6 maggio e resterà chiusa fino alle 5 di martedì 19 maggio. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud, o alla stazione di Valmontone, sulla A1 Milano-Napoli. L'uscita di San Cesareo è quella utilizzata solitamente per recarsi nei paesi della zona est dei Castelli Romani. Astral Infomobilità segnala anche che è stata chiusa la corsia d'emergenza dal chilometro 5.100 al chilometro 4.900.

La situazione del traffico a Roma e provincia

L'inizio della cosiddetta ‘fase 2' dell'emergenza coronavirus non ha causato, per ora, un grosso aumento nel traffico veicolare a Roma e provincia. A partire da lunedì 4 maggio, giorno in cui è cominciata ufficialmente la fase 2, le strade della Capitale sono state sicuramente più trafficate rispetto ai giorni precedenti, ma non ci sono state particolari segnalazioni in merito a code. In particolare non si sono registrate e non si registrano neanche oggi, 7 maggio, file per traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare.

Per il momento l'unica zona di Roma interessata da code è la Tangenziale Est, in entrambi i sensi di marcia, a causa di un cantiere all'altezza di Tor di Quinto. Dall'inizio della settimana su quel tratto stradale il traffico è molto congestionato.